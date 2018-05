Bienal de Arquitetura de Veneza abre as portas este sábado

A 16ª edição da Bienal de Arquitetura de Veneza abre as portas ao público este sábado. Humanizar a arquitetura está no centro do certame.

Abre as portas ao público, este sábado, a 16ª edição da Bienal de Arquitetura de Veneza.

Em destaque 10 capelas projetadas por arquitetos como o português Eduardo Souto de Moura ou o britânico Norman Foster. Ambos vencedores dos prémios Pritzker, considerado o Nobel da arquitetura.

A exposição, intitulada, este ano, de "Freespace", debruça-se sobre a ética e a estética, o individual e o coletivo. Valorizar os espaços coletivos humanizando a arquitetura enquanto se respondem às necessidades do momento que vivemos.

As questões políticas, e Israel é um dos países presentes, estão intimamente ligadas à arquitetura:

"Temos que estar conscientes das questões políticas, porque os edifícios protegem, na medida do possível, o estatuto do ser humano, no mundo, o que é uma afirmação muito generalista, mas a arquitetura tem uma agenda política, que talvez não seja específica para os partidos políticos ou qualquer outra coisa, mas é uma agenda social, uma agenda social profunda e que tem uma vasta implicação política", adianta Shelley McNamara, co-curadora do certame.

A Bienal de Arquitetura de Veneza pode ser visitada até 25 de novembro.