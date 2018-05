"Estado da União": Zuckerberg na Europa e Conte em Itália

O presiente-executivo do Facebook, Mark Zuckerberg, foi fotografado numa amena conversa com o presidente francês, Emamnuel Macron, num terraço ensolarado do Palácio do Eliseu.

Foi uma agradável pausa depois de um dia agitado em Bruxelas, onde Mark Zuckerberg enfrentou críticas e protestos, mas onde acabou por dar muito poucas explicações.

Vários políticos europeus sentiram-se frustrados e criticaram o formato da sessão que servia para o questionar sobre o uso indevido de dados privados dos utilizadores da plataforma digital.

Neste programa que passa em destaque a atualidade europeia da semana destacamos, ainda, a escolha do novo primeiro-ministro de Itália, Giuseppe Conte, um advogado pouco conhecido, sem experiência governamental.

A estreia de Conte no palco político não foi muito pacífica, com a polémica a estalar por causa do alegado embelezamento do seu currículo, com alguns a questionar sobre se deveria assumir o cargo.

Destaques na agenda da próxima semana:

- 28 de maio: Conselho europeu sobre Negócios Estrangeiros reúne-se, em Bruxelas, para discutir o Irão e o acordo nuclear.

- 30 de maio: Grécia enfrenta uma greve geral, com vários sindicatos a anunciar uma protesto de 24 horas contra as medidas de austeridade