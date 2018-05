Irlandeses decidem futuro do aborto no país

De recordar que em 2015 os irlandeses votaram por larga maioria pela legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo.

As assembleias de voto vão permanecer abertas até às 21 horas, hora de Lisboa

A campanha revelou as tensões entre os apoiantes e opositores do aborto.

Para os apoiantes do sim, trata-se de abolir a proibição constitucional relativa ao aborto; para os opositores, a questão é manter a fidelidade para com a tradição católica do país.

As sondagens sugerem um número elevado de indecisos. No entanto, as autoridades registaram mais de 118 mil novos pedidos de registo o que sugere um interesse elevado a propósito desta questão.

De resto, a mobilização do eleitorado foi um dos principais eixos que percorreram esta campanha. Os opositores do aborto estão a contar com o peso das comunidades rurais; para os apoiantes do sim, o esforço concentrou-se nos jovens.

"O resultado poderá ser conhecido amanhã à noite e há a possibilidade de terem de se fazer recontagens. Esta questão separa os eleitores aqui na Irlanda e o debate prossegue com muita emoção", afirma o correspondente da euronews, Vincent McAviney.