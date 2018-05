Judo: Resultados do Grande Prémio de Hohhot

Tamanho do texto

A cidade Chinesa de Hohhot foi a anfitriã do Grande Prémio de Judo, evento que marca o início da qualificação para os Jogos Olímpicos de Tóquio.

A jovem japonesa Uta Abe esteve sensacional e foi a mulher do dia, apresentando-se em excelente forma no combate, o que lhe abriu caminho para a final nos -52 kg.

Na meia-final a judoca nipónica derrotou Angelica Delgado, dos Estados Unidos, com dois fortes waza-ari.

Já na final, a judoca derrotou a chinesa Wu Shugen conquistando a medalha de ouro e demonstrando as suas fortes esperanças na qualificacao para os Olímpicos de Tóquio em 2020 e no próximo Campeonato do Mundo de Judo, a ter lugar este ano na cidade de Baku, no Azerbaijão, onde competirá ao lado de seu irmão, Hifumi Abe, o atual campeão mundial na categoria masculina dos -66 kg.

Na competição masculina, o campeão mundial de 2015, Yeldos Smetovo, do Cazaquistão, foi o homen do dia em Hohhot, combatendo um judo impressionante na final contra o seu compatriota Gusman Kyrgyzbayev e ganhando a medalha de ouro nos -60kg com um vistoso waza-ari.

O presidente da Federação Internacional de Judo, Marius Vizer, esteve presente e conferiu a medalha de ouro nos -48kg ao campeão mundial de 2014 do Japão, Ami Kondo.

Nos -57kg femininos, a final pertenceu ao Canadá com a campeã do Grandslam de Paris Christa Deguchi a derrotar a sua parceira Jessica Klimkait com um belíssimo ippon.

O movimento do dia coube à eventual vencedora nos -66kg. A fantástica japonesa Maruyama Joshiro derrotou a ex-campeã do mundo An Baul, da Coreía, demonstrando uma técnica verdadeiramente espetacular.