"SIM" vence referendo ao aborto na Irlanda

Para o chefe do executivo não há dúvidas:

"As pessoas falaram e disseram que este é um país em que confiamos nas mulheres e respeitamos as suas escolhas. Muito obrigado por tornarem este dia possível", adiantou Leo Varadkar.

Para o ministro da Saúde é preciso passar, rapidamente, das palavras às ações:

"A Irlanda votou e disse que quer poder cuidar das mulheres no seu próprio país, com compaixão. Pretendo falar com o governo, na terça-feira, na reunião, e pedir autorização para redigir essa lei. Deverá ser uma lei que permita a interrupção sem indicação específica, nos estágios iniciais da gravidez, até às 12 semanas. Depois disso, apenas a houver risco para a saúde ou vida da mulher, ou uma anomalia no feto que seja fatal", afirmou Simon Harris.

"O eleitorado votou a favor do fim da proibição do aborto, inscrito na Constituição. Os irlandeses tinham já aprovado, há alguns anos, a legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo, com uma maioria de 62%. Hoje, ninguém esperava que o resultado deste referendo fosse tão expressivo, já que as sondagens diziam que o resultado estava renhido. Cabe agora ao Parlamento da Irlanda decidir qual será a nova lei que se espera veja a luz do dia até Dezembro", explica Vincent McAviney, correspondente da euronews.