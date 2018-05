As figuras do segundo dia no Grande Prémio de Judo de Hohhot

Foi com uma celebração do património cultural mongol na cidade que se iniciou o segundo dia do Grande Prémio de Judo de Hohhot, na China.

Uma cerimónia de abertura especial que parece ter inspirado Sanne Van Dijke. A judoca holandesa, de 22 anos, foi a mulher do dia, ao impor-se num cartaz recheado de estrelas na categoria de -70 quilos.

No combate final, contra a canadiana Kelita Zupancic, a vitória foi alcançada com um excelente contra-ataque que lhe valeu um decisivo ponto waza-ari.

Uma partida perfeita de Sanne Van Dijke para a fase de qualificação para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 e um aviso de peso a toda a concorrência.

"Penso que foi ainda melhor por o nível da prova ter sido tão elevado, assim a pressão foi um pouco menor. Apenas queria combater ao máximo e depois logo se via como tudo acabava", afirmou.

Já entre os homens, o protagonismo recaiu no sul-coreano An Changrim. Sem conseguir uma medalha de ouro no Circuito Mundial desde 2016, o número três do mundo na categoria de -73 quilos exibiu um judo de grande nível, com destaque para a vitória por ippon sobre o chinês Xu Rigang.

Para o combate decisivo ficou guardado o maior adversário: o campeão do mundo e número um do ranking, o japonês Hashimoto Soichi.

An Changrim conseguiu atirar ao tapete o favoritismo do judoca nipónico, escapando a um perigoso contra-ataque para selar o triunfo e a ascensão ao lugar mais alto do pódio na competição, onde o português Jorge fernandes também se destacou com o sétimo lugar.

Uma vitória marcante para An Changrim e que reforça a confiança do sul-coreano para o futuro.

"Desde 2016 que não ganhava um evento do Circuito mundial de judo e já era um hábito para mim perder nestes grandes torneios. Ser capaz de superar isso foi um dos meus principais objetivos para esta prova, e poder concretizá-lo foi um grande alívio para mim. Já conheço e luto contra Hashimoto desde a universidade, por isso conhecemo-nos muito bem. Poder superá-lo aqui, num palco como este, é uma grande conquista para mim", declarou.

Na competição de -63 quilos, a medalha de ouro coube a Nouchi Aimi, do Japão, que teve o seu momento mais alto ainda durante as eliminatórias, com um excelente ippon.

O poderio japonês estendeu-se ainda à categoria de -81 quilos, na qual Sasaki Takeshi provou a sua boa forma. Depois de derrotar o russo Alan Khubetsov com um ippon nos quartos de final, Takeshi não teve grandes dificuldades para aplicar a mesma receita ao campeão olímpico Khasan Khalmurzaev.

Foi a primeira medalha de ouro para o judoca japonês no Circuito Mundial, numa categoria onde o português Anri Egutidze, de origem georgiana, conseguiu um quinto lugar.

Uma vitória categórica de Sasaki Takeshi no tapete de Hohhot, ao precisar de apenas 65 segundos para impor a derrota a Khasan Khalmurzaev.

O movimento do dia foi da autoria do alemão Anthony Zingg, que anulou a maior experiência do russo Musa Mogushkov para conseguir de forma espetacular a medalha de bronze na categoria de -73 quilos.