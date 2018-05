"Pessoas Decentes" interrompem peça polémica na República Checa

Formaram um cordão humano à frente dos atores e ficaram em palco durante uma hora até a polícia os obrigar a sair.

Protestavam contra a polémica peça que tem como um dos momentos mais marcantes a figura de Jesus Cristo a violar uma mulher muçulmana.

A peça "A nossa e a vossa violência", do croata Oliver Frljic, fala sobre as relações do Ocidente com os países do Médio Oriente.

A produção já mereceu o repúdio da igreja Católica e de vários políticos da República Checa.