Erdoğan pede aos turcos para trocar dólares e euros por liras

Tamanho do texto

Confrontado com queda a pique da lira, Recep Tayyip Erdoğan apelou aos turcos para trocarem divisas estrangeiras como dólares ou euros pela moeda local de forma a fazer frente à desvalorização.

Durante um discurso na cidade de Erzurum, o Presidente turco referiu-se a uma alegada intervenção para alterar o valor da moeda e disse que é tempo de "destruir o jogo": "Estamos a par do jogo que estão a fazer connosco e estamos a combatê-lo com todas as ferramentas que temos em mãos. Como residentes e cidadãos turcos temos de proteger primeiro a nossa divisa. Peço ao meu povo que não acreditem em rumores e que protejam a própria divisa."

Só este ano a lira turca já perdeu 20% do valor com os investidores a temerem uma influência maior de Erdoğan na política monetária.

O Presidente já disse que se vencer as eleições de junho aumentará a influência sobre a política do Banco Central. Fatores externos como a robustez do dólar também têm influenciado o rumo da divisa.