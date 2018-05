Estudantes sírios encontram a paz em Portugal

Enquanto a violência continua na Síria - no sábado, pelo menos cinco pessoas morreram e 43 ficaram feridas na explosão de um carro armadilhado no centro da cidade de Idlib - um grupo de 55 estudantes deixou para trás a Síria e rumou a Portugal para estudar. Não é o primeiro. Há jovens que já se formaram e muitos encontraram empregos. A iniciativa é da Plataforma Global de Apoio a Estudantes Sírios, dirigida pelo ex-presidente português Jorge Sampaio. No total são já mais de cento e setenta os jovens sírios apoiados pelo organismo, a maioria está em Portugal, outros estão no Líbano, Jordânia, Egito, Canadá.