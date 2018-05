Noite de festa em Madrid com o 'tri' do Real Madrid

Tamanho do texto

Foi mais uma noite de festa em Madrid. Os adeptos do Real Madrid saíram à rua para celebrar, depois de o clube ter vencido o Liverpool, por 3-1, na final da Liga dos Campeões, em Kiev (Ucrânia).

Foi o terceiro título europeu seguido para os merengues e o 13º na sua história, aumentando ainda mais o recorde do colosso espanhol. Para muitos, este é já um feito irrepetível.

Milhares de adeptos do Real Madrid encheram o Santiago Bernabéu para ver o jogo e vibraram com o triunfo da equipa orientada por Zinedine Zidane.

Nem as declarações de algumas das principais estrelas, como Cristiano Ronaldo ou Gareth Bale, que deixaram no ar a possibilidade de deixar o clube neste verão, arrefeceram o ambiente na 'afición' do tricampeão europeu.

Já do lado inglês, os rostos eram o espelho da desilusão, com os 'reds' a não conseguirem repetir o triunfo na final de 1981 com os merengues.

Uma tristeza ainda agravada pela lesão do egípcio Mohamed Salah; o avançado saiu lesionado no ombro esquerdo durante a primeira parte e, segundo o treinador Jurgen Klopp, a lesão parece "grave".

Apesar de tudo, o futebol pode registar agora uma nova máxima: na Liga dos Campeões são onze contra onze e no fim ganha o Real Madrid.