"Homem Aranha" do Mali realiza sonho no Eliseu: Veja porquê

Tamanho do texto

Mamoudou Gassama tem 22 anos. É natural do Mali e um dos milhares de migrantes clandestinos atualmente em França, em busca de uma vida melhor.

Esta segunda-feira, o jovem, já apelidado de "homem-aranha", recebeu do próprio presidente Emmanuel Macron a proposta para se naturalizar francês e integrar os bombeiros de Paris.

Sábado à noite (26 de maio), numa decisão instintiva e num ato de segundos, salvou uma criança de quatro anos, tornou-se "herói nacional" e menos de 48 horas depois foi recebido pelo presidente francês.

"Todos os papéis (de Mamoudou Gassama) vão ser regularizados", prometeu Macron.

Um prémio merecido pela decisão irrefletida e instintiva de salvar uma vida humana.

Após deixar o abrigo em que tem vivido em Paris e a camionho de um café onde iria ver a final da Liga dos Campeões, o jovem maliano não hesitou quando viu uma criança empoleirada no exterior da varanda de um quarto andar, no 18° "arrondissment" (distrito) de Paris.

Sem fato de super-héroi, mas revelando-se um auténtico "homem-aranha" da vida real, Gassama trepou a fachada do prédio em poucos segundos e colocou o bebé em segurança.

O vídeo, publicado sem restrições por Habib Bibou na rede social Facebook, já foi visto na internet quase oito milhões de vezes desde as 22:12 horas de sábado (menos uma hora em Lisboa).

O reconhecimento oficial do ato de Mamoudou Gassama surgiu no domingo.

A presidente da Câmara de Paris, Hanne Hidalgo, falou com o novo "herói2 francês e expressou pelas redes sociais um "grande bravo" ao maliano, "pelo seu ato de bravura que permitiu salvar a vida de uma criança."

"Tive o prazer de falar hoje (domingo) com ele, por telefone, para lhe agradecer calorosamente", revelou Hidalgo.

Na conversa telefónica prévia, Mamoudou Gassama havia explicado à autarca parisiense ter chegado há alguns meses a França com o objetivo de reconstruir a sua vida no país.

"Respondi-lhe que o gesto heróico dele é um exemplo para todos os cidadãos e que Paris estará, obviamente, disposta a ajuda-lo no propósito de se estabelecer em França", revelou Hidalgo.

Válerie Pécresse, a presidente da região de Île-de-France, que inclui Paris, também se mostrou reconhecida ao "homem-aranha" da vida real e o novo elemento dos bombeiros franceses.

"Homenagem e reconhecimento ao salvador de uma jovem criança que escutou nada mais que a própria coragem e escalou a fachada de um edifício para o resgatar", escreveu Pécresse nas redes sociais.

Ainda no domingo à noite, o porta-voz do Governo francês sublinhou o "comporatmento heróico" do maliano, que "salvou em Paris a vida de uma criança sem pensar na própria vida."

"Este ato de imensa bravura, fiel aos valores de solidariedade da nossa República, deverá abrir-lhe as portas da nossa comunidade nacional", escreveu Benjamin Griveaux, no Twitter, já às primeiras horas desta segunda-feira.

E assim foi agora a vez de Mamoudou Gassama realizar o sonho que o fez deixar o Mali, atravessar a Líbia, o mar Mediterrâneo, a Itália e chegar em setembro a Paris.

Após receber o novo "herói nacional" no Palácio do Eliseu, o presidente Emmanuel Macron revelou a concessão da cidadania francesa ao jovem maliano.

Gassama ficou também a saber que "pode, se quiser, juntar-se aos heróis do dia-a-dia, os bombeiros sapadores franceses", lê-se numa publicação oficial do Palácio do Eliseu nas redes sociais.

O pai da criança salva por Mamoudou Gassama foi acusado de negligência parental, presente a um tribunal no domingo para conhecer as medidas de coaçao e esta segunda-feira de manhã tinha marcada uma audiência na procuradoria.

Em breve, deverá ser convocado para se apresentar num tribunal criminal.