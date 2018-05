Duque e Petro na segunda volta das presidenciais

O conservador Ivan Duque venceu este domingo a primeira volta com cerca de 39 por cento dos votos. Recém chegado à política colombiana, o candidato de 41 anos é fonte de receio entre os promotores do acordo de paz de 2016 com a guerrilha das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC). Duque considera o pacto demasiado branco com as FARC e prometeu alterações e a detenção de ex-rebeldes.

O rival será Gustavo Petro. O antigo presidente da Câmara de Bogotá conquistou 25 por cento dos votos este domingo. O candidato de esquerda inquieta as elites colombianas, ao prometer uma revisão das políticas económicas do país e uma redistribuição da riqueza.

A segunda volta das presidenciais terá lugar a 17 de junho.