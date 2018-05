Escócia quer continuar na UE e manter a libra

No encontro, Nicola Sturgeon voltou a deixar clara a posição da Escócia em relação à saída do Reino Unido da União Europeia. O país quer continuar no mercado único e união aduaneira depois do Brexit, independentemente daquilo que for decidido em londres.

A primeira-ministra do país adiantou também que quando o Reino Unido sair da UE, a Escócia não adotará o euro, tema, aliás, que tem levantado várias dúvidas do lado do governo britânico.

Uma posição clara da Escócia frente à tentativa de "união de nações", por parte do governo de Theresa May.