Estado de emergência em Maryland por causa de inundações repentinas

Confrontado com a força da natureza, o governador do Estado de Maryland, nos EUA, declarou este domingo o estado de emergência por causa das inundações provocadas por chuvas torrenciais na cidade de Ellicott, cerca de 20 quilómetros a oeste de Baltimore.

O cenário assustador de há dois anos voltou a repetir-se. Na sequência da subida do caudal de um rio próximo a água correu livremente pela principal artéria da cidade varrendo veículos à passagem. Em alguns casos chegou ao primeiro andar de edifícios.

As autoridades dizem que não há, pelo menos para já, registo de feridos ou de vítimas mortais.

De acordo com alguns habitantes, as inundações parecem ser piores do que as registadas em julho de 2016, nas quais duas pessoas perderam a vida e muitos negócios locais foram arrasados.