França oferece nacionalidade ao "homem-aranha" do Mali

Em menos de um minuto, Mamoudou Gassama escalou um prédio com a própria força para salvar uma criança e tornou-se no mais recente herói francês.

O feito foi visto por milhões de pessoas e não tardou a chegar ao presidente do país.

Emmanuel Macron quis conhecer o "homem-aranha", como já é apelidado.

Mamoudou, de 22 anos, é natural do Mali e migrante ilegal a viver em Paris. Saiu do encontro com o presidente francês com um diploma de mérito, com um novo emprego nos serviços de emergência de Paris e com a promessa de se tornar cidadão francês.

Horas depois, o governo francês confirmou que ofereceu a nacionalidade francesa ao novo herói. Em três meses, que é o tempo que demora o processo de legalização, Mamoudou Gassama torna-se oficialmente cidadão francês.