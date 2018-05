Governo alemão pede explicações à Mercedes

O escândalo das emissões poluentes alegadamente disfarçadas na Mercedes obrigou o presidente executivo da Daimler, casa-mãe da marca, a dar explicações ao ministro alemão dos transportes. Dieter Zetsche esteve reunido esta segunda-feira com o ministro Andreas Scheuer, depois de a autoridade alemã que supervisiona a indústria automóvel, KBA, ter mandado retirar do mercado cerca de 6300 carrinhas do modelo Vito.

Cerca de 40 mil veículos deste modelo e 80 mil carros Mercedes classe C podem estar equipados com um dispositivo que permite emitir um nível de poluição superior à permitida sem que isso seja detetado. A Mercedes diz que está a cooperar com as autoridades, mas discorda da decisão sobre as carrinhas Vito e pretende contestá-la em tribunal.