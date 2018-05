O Dolma na culinária do Azerbaijão

Tamanho do texto

O Dolma é um dos pratos mais típicos da cozinha do Azerbaijão. A mistura de carne, arroz e legumes envolvidos por uma folha de videira faz parte do património imaterial da humanidade da Unesco.

"O Dolma é um dos pilares da cozinha do Azerbaijão, existem 386 variedades de Dolma no país e há vários segredos sobre a arte de envolver os ingredientes com a folha de videira", contou a repórter da euronews, Galina Polonskaya.

Jeyran Askerova, diretora do centro culinário do Azerbaijão, aprendeu a cozinhar o Dolma com a avó.

"O Dolma ter de ser pequeno, é a parte mais complexa. É preciso envolver os ingredientes de forma elegante, criando uma forma redonda para que folhas não se abram durante a cozedura", explicou Jeyran Askerova.

No Azerbaijão, é impossível imaginar um dia de festa sem o Dolma à mesa.