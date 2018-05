Azores Trail Run: Aventura em grande nas ilhas mágicas

Foi um fim-de-semana inteiro, dia e noite, a correr em contacto com a natureza e as mais belas paisagens que se podem imaginar. O cenário é o da ilha do Faial, nos Açores - o evento chama-se Azores Trail Run e é mais que uma prova, é um conjunto de provas que conquistam adeptos do trail vindos de todo o mundo. A principal chama-se Whalers Great Route Ultra Trail - a Grande Rota dos Baleeiros e tem 125 quilómetros, com meta no Vulcão dos Capelinhos. A vitória, em masculinos, foi para Bruno Coelho, que fez o percurso em 13 horas e 4 minutos e nos femininos para Sofia Roquete, que concluíu o percurso em 15 horas e 18 minutos.

Algumas caras conhecidas participaram nesta aventura: Foi o caso do apresentador de televisão Pedro Fernandes.

Agradecimento: Eva Mota