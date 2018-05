Comércio entre países do G20 em máximos históricos

O comércio entre os países do G20 esteve ao nível mais alto de sempre nos primeiros três meses de 2018 - É o que mostra o mais recente relatório sobre o comércio mundial, publicado agora pela Organiçação para o Comércio e Desenvolvimento Económico, a OCDE. Segundo o documento, o Brasil foi o país do grupo onde o comércio mais cresceu. Mas o economista-chefe Álvaro Santos Pereira alerta para o protecionismo: "Os países do G20 introduziram 1200 medidas para restringir o comércio, por isso o protecionismo tem vindo a crescer nos últimos dez anos. A escalada de tensão, nos últimos meses, é também um passo em direção a um maior protecionismo no comércio", diz o português, antigo ministro da Economia.

Guerras comerciais que têm a ver com setores como o do aço, como alerta o secretário-geral da OCDE Ángel Gurría. Existe um problema de excesso de oferta e, para o combater, os governos usam as tarifas. Uma abordagem errada, segundo Gurría: "O problema é que há uma capacidade de produção muito elevada, a nível mundial, que foi criada com base em assunções que não foram provadas e é preciso reduzi-la. A única forma de o fazer é através de negociações, através de um sistema multilateral".

Já no que toca aos países do G7, o crescimento do comércio não foi tão grande como o das economias emergentes. Destacou-se o Reino Unido, com um crescimento de 5,5%.