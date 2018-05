Mercados sob tensão por causa de Itália

A crise em Itália, o cenário de novas eleições e os receios dos investidores com o colapso do euro estão a pressionar as praças europeias esta terça-feira.

A Bolsa de Milão negoceia no vermelho com uma queda de mais de 2%.

"Os mercados não se contentam, certamente, com declarações. Para os mercados financeiros, as certezas são os nomes, além de Cottarelli, que seguramente serão favoráveis a uma revisão da despesa. Ele será rigoroso a partir de agora até termos outro Governo. Precisamos de perceber quais serão as alianças políticas. Se vamos a eleições. Com que leis e enquadramento. Com que alianças. Tudo isso continua a ser uma grande incógnita. Os mercados estão à espera", sublinha Guido Gennaccari, analista de mercados financeiros.

A Bolsa de Frankfurt e as principais congéneres europeias negociam em terreno negativo.