Israel lança aviso ao Hamas

Já os EUA, aliado de Israel, aponta baterias ao Hamas:

"As ações do Hamas comprovam a falsidade da ideia de que o povo de Gaza precisa de proteção internacional. O povo de Gaza não precisa de proteção de uma fonte externa. O povo de Gaza precisa de proteção contra o Hamas", afirmou Nikki Haley,, a embaixadora dos EUA na ONU.

Desde 2014 que a situação não estava tão tensa entre israelitas e palestinianos. Terça-feira, militantes do Hamas e da Jihad Islâmica, dispararam dezenas de rockets e morteiros, no sul de Israel. O país respondeu com tanques e ataques aéreos a mais de 50 alvos no pequeno enclave costeiro de Gaza. A situação voltou a acalmar, com o Hamas a declarar, unilateralmente, um cessar-fogo.