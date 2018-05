Itália: Novas eleições ou novo governo?

Os italianos podem voltar às urnas já dentro de dois meses. Carlo Cottareli, o primeiro-ministro interino, recebeu do Presidente da República a tarefa de serenar o ambiente político e preparar caminho para eleições depois do verão. Até ao momento, não conseguiu sequer apoio para este governo de transição.

Cotarelli esteve no Palácio do Quirinale esta quarta-feira, de onde saiu em silêncio. Em contrapartida, sobem de tom as vozes que pedem uma dissolução imediata do parlamento.

O Presidente italiano chumbou a coligação entre o Movimento 5 Estrelas e a extrema direita da Liga, depois de terem escolhido um eurocético para ministro das Finanças.

Em Nápoles, os apoiantes de Beppe Grillo protestaram contra o chumbo do governo de direita.