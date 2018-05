Mundial 2018: Ricardo acredita em Portugal

Com luvas ou sem elas, a defender ou a marcar penáltis, Ricardo é uma figura indissociável das exibições da seleção portuguesa no Euro 2004 e no Mundial de 2006. Dez anos depois, a seleção das quinas conquistou o sonho de ser campeã da Europa. Ganhar o mundial não é um sonho impossível e para o ex-guarda-redes da seleção, a receita é a mesma de sempre: humildade.

"Somos campeões da Europa em título e estamos numa grande fase. Podemos acreditar, mas devemos ser humildes e respeitar as outras equipas como sempre o fizemos", lembra o mítico número um da seleção portuguesa. Ricardo relembra ainda como assistiu ao despertar de Cristiano Ronaldo - tanto no Sporting como na seleção - e acredita que CR7 vai "bater todos os recordes".

O primeiro particular depois da convocatória de Fernando Santos podia ter corrido melhor, com um empate frente à Tunísia. Mas se pensarmos que empatar é o que mais aconteceu ao longo do Europeu de há dois anos, podemos dizer que as coisas, afinal, podem estar no bom caminho. Para já, Rui Patrício está a provar ser um herdeiro à altura da baliza de Ricardo.