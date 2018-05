Polícia morre em atentado do Daesh em Cabul

Um grupo de homens armados com espingardas de assalto e lança granadas atacou o Ministério do Interior do Afeganistão. O ataque ocorreu após a explosão de um veículo armadilhado nas imediações do edifício.

Segundo um porta-voz do ministério, o grupo era constituído por dez homens e o tiroteio entre o atacantes e as forças de segurança afegãs prolongou-se por mais de duas horas.

Pelo menos um polícia morreu e cinco ficaram feridos.

De acordo com as autoridades, um dos atacantes fez-se explodir, no interior do complexo do Ministério.

O grupo jihadista Estado Islâmico já reivindicou o atentado, o último de de uma série de ataques em Cabul, este ano e que mataram e feriram centenas de pessoas.