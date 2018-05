Weinstein indiciado por violação

O produtor de cinema foi formalmente indiciado por violação e crimes sexuais contra duas mulheres que podem valer-lhe 25 anos de prisão.

Uma acusação que surge na sequência de vários meses de investigação e de dezenas de denúncias de abusos sexuais.

Weinstein vai aguardar julgamento em liberdade, depois de ter pago uma caução de um milhão de dólares.

Nas palavras do procurador distrital de Nova Iorque, "esta pronúncia coloca o arguido mais perto de responder pela violência de que é acusado".

O caso Weinstein chegou à justiça através do jornal New York Times e da revista New Yorker que recolherem denúncias de várias mulheres. Acusações que originaram um movimento sem precedentes contra o assédio sexual no local de trabalho.