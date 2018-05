Angela Merkel satisfeita com "situação otimista" de Portugal

Tamanho do texto

Em declarações à imprensa após um encontro com o primeiro-ministro no Palácio Foz, em Lisboa, a chefe do executivo germânico quis deixar uma mensagem para toda Europa: "queremos que exista convergência entre Estados-membros da União Europeia. Temos interesse nessa convergência, caso contrário a liberdade de movimentos pode, eventualmente, sofrer consequências. Temos de ter um orçamento equilibrado como na Alemanha depois da unificação. Temos todo o interesse em que os novos Estados-membros fiquem mais fortes".

Para António Costa é obrigatório rever a política de coesão europeia. Costa defende que a ideia da coesão “não é subsidiar fraquezas dos outros” mas sim contribuir para que todos possam crescer.

Nesta visita de dois dias a Portugal, Merkel foi também recebida em Belém pelo presidente da República onde reforçou a importância dos laços entre portugueses e alemães.