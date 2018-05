Bascos "tiram tapete" a Mariano Rajoy

Tamanho do texto

A destituição do chefe de governo, e líder do PP, pode estar para breve. Pedro Sánchez, dos Socialistas, precisa de 176 votos para se tornar no novo primeiro-ministro de Espanha, há meios de comunicação social que dizem que ele tem já garantidos 180.

O porta-voz da formação basca, Aitor Esteban, representada por cinco deputados, afirmou, aos seus pares que acreditam que, com este voto, estão a ir ao encontro dos anseios dos cidadãos bascos. O apoio destes parlamentares acontece depois de Pedro Sánchez lhes garantir que manterá o que ficou acordado, com o atual executivo, para o País Basco.

A votação, que pode levar Rajoy a tornar-se no primeiro chefe de governo a ser destituído devido a uma moção de censura, está agendada para sexta-feira.