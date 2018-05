Camionista morre durante protesto no Brasil

Tamanho do texto

Um camionista brasileiro morreu durante o protesto que decorre há mais de uma semana. O homem foi atacado com pedras no interior de Rondônia depois de tentar furar a greve. O camionista ainda foi levado para o hospital mas não resistiu aos ferimentos.

Entretanto, a greve dos camionistas começa a perder força mas a vida dos brasileiros está longe de voltar à normalidade. Sobretudo porque esta quarta-feira juntaram-se ao protesto os funcionários das refinarias.

Em São Paulo, por exemplo, apenas um em cada quatro postos de combustíveis está em funcionamento. Os outros não têm álcool ou combustíveis e há filas de horas para abastecer.

Apesar de todas as acusações do governo contra as alegadas redes grevistas criminosas, uma sondagem revelou que 87% dos brasileiros apoiam a greve dos camionistas

Recorde-se que os camionistas contestam os aumentos nos preços dos combustíveis, exigem a redução das portagens e uma tabela de rendimentos mínimos.