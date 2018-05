EUA avançam com sobretaxas ao aço e alumínio da UE

O presidente dos Estados Unidos deve anunciar esta quinta-feira as novas tarifas sobre as importações de aço e alumínio dos países da União Europeia.

A notícia foi avançada pela imprensa norte-americana.

Segundo o jornal Washington Post, Donald Trump não está satisfeito com as negociações em curso e, por isso, resoveu intensificar a batalha comercial em vez de conceder mais renúncias tarifárias.

Esta quarta-feira, à margem do fórum anual da OCDE em Paris, o secretário do comércio norte-americano rejeitou os pedidos da União Europeia de receber isenção permanente das sobretaxas ao aço e alumínio importados pelos Estados Unidos.

Wilbur Ross indicou que o governo de Donald Trump vai impor as sobretaxas à Europa a partir de 1º de junho, destacando as negociações em curso com a China como um exemplo de que é possível negociar com os Estados Unidos.