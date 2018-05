Sergei Lavrov reúne-se com líder norte-coreano em Pyongyang

Tamanho do texto

O ministro dos negócios estrangeiros da Rússia reuniu-se esta quinta-feira, em Pyongyang, com o chefe de estado norte-coreano.

Segundo a agência de notícias EFE, no encontro Kim Jong-un elogiou a política de Vladimir Putin de "contrariar a hegemonia dos EUA".

Antes do encontro, Serguei Lavrov falou com os jornalistas sobre o programa nuclear da Coreia do Norte.

“É óbvio que quando começamos qualquer discussão sobre a questão nuclear norte-coreana ou sobre qualquer outro programa da península coreana partimos do pressuposto de que nenhuma decisão pode ser tomada sem levantarmos as sanções. De que forma isso pode ser feito é uma questão que tem de ser estudada nas negociações e que não pode ser analisada apenas de um lado”

A visita de Lavrov à Coreia do Norte acontece no momento em que Donald Trump e Kim Jong-un se preparam para o encontro do dia 12 de junho.