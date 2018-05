Zidane deixa Real Madrid

Tamanho do texto

O treinador francês Zinedine Zidane deixa o comando técnico do Real Madrid. Apesar da recente conquista de mais um Liga dos Campeões, numa conferência de imprensa, Zidane afirmou que é tempo de mudar.

"Uma decisão inesperada", disse Florentino Perez, o presidente do clube espanhol. Florentino afirmou ainda que respeita a decisão do francês e agradece todo o trabalho do treinador.

Zinedine Zidane explicou também que "depois de três anos acho que é preciso outros discursos, de outros métodos de trabalho". "Também para os jogadores, depois de três anos é uma decisão adequada", sublinhou Zidane depois de agradecer aos adeptos merengues e funcionários do clube.

O francês esclareceu que não vai treinar outro clube, pelo menos no próximo ano.

Zinedine Zidane, de 45 anos, chegou aos comandos dos merengues em janeiro de 2016, na primeira experiência como técnico de uma equipa principal. Chegou para substituir o espanhol Rafa Benítez e foi o primeiro técnico a conquistar de forma consecutiva três 'Champions'.

Com a equipa de Cristiano Ronaldo, conquistou ainda dois Mundiais de clubes, duas supertaças europeias, uma Liga espanhola e supertaça de Espanha.