"Todos os países, especialmente as grandes economias, devem opor-se energicamente a todas as formas de protecionismo comercial e de investimento, e proteger o sistema multilateral justo e aberto que tem como base as regras da OMC, proteger a normal ordem de comércio internacional e promover a recuperação contínua e o crescimento da economia global ", afirmou a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da China, Hua Chunying.