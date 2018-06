"Estado da União": Atentado na Bélgica e crise política em Itália

Tamanho do texto

Esta semana, no Estado da União, falamos sobre o atentado na cidade belga de Liège com o terrorista a matar três pessoas. Abordamos a crise italiana e as repercussões que pode vir a ter na zona euro. Olhamos ainda para a reforma da política comum sobre as migrações, que continua a gerar muitas divisões entre os estados-membros.

Na próxima semana destaque para:

3ª feira (dia 5) – Reunião dos ministros europeus do Interior no Luxemburgo para fazer um balanço da reforma do sistema de asilo da UE.

6ª feira (dia 8) – Os chefes de Estado e de Governo do G7 encontram-se em Charlevoix, no Canadá, mas a agenda da reunião está a ser difícil de fechar devido às divisões entre os membros dos sete país do grupo (Estdos Unidos, Japão, Alemanha, Reino Unido, França, Itália e Canadá).