Liga e Movimento 5 Estrelas no governo de Itália

Os líderes dos dois partidos, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, ficam com as pastas do Trabalho e Indústria e do Interior, respetivamente. Ambos os líderes políticos serão igualmente vice-primeiro-ministros.

Paolo Savona, a escolha rejeitada pelo presidente Sergio Mattarella para a pasta da economia fica agora com o ministério dos assuntos europeus.

O novo executivo toma posse esta sexta-feira.