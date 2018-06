Bola do Mundial de futebol foi testada no espaço

Os astronautas russos na Estação Espacial Internacional, Anton Shkaplerov e Oleg Artemyev, tiveram esta semana a oportunidade de testar a nova bola oficial do Mundial de futebol, a Adidas Telstar18.

Os astronautas trocaram passes e remates em gravidade zero, a mais de 330 quilómetros da superfície terrestre, onde a 14 de junho se inicia o campeonato do mundo.

A nova bola desenvolvida para o Rússia2018, que rende tributo aos "esféricos" dos mundiais de 1970 e 1974, chegou à estação espacial internacional em março e regressa este domingo à Terra, nas mãos dos membros da expedição 55, onde se inclui Shkaplerov.

Testada por mais de 600 jogadores em cerca de 12 poaíses, a Telstar18 é a primeira bola inteligente a ser utilizada num Mundial, tendo incorporado um chip que permite interação com um "smartphone".

O primeiro jogo do mundial será o Rússia - Arábia Saudita, do grupo A, no Estádio Luzhniki, em Moscovo (foto no topo, registada a partir da EEI). No dia seguinte (15 de junho), o campeão da Europa Portugal defronta a Espanha, no Estádio Fisht, em Sochi, na primeira jornada do grupo B.

O Brasil entre em prova a 17 de junho, na Arena de Rostov-on-Don, diante da Suíça, em partida do grupo E.