Eslovénia decide futuro

O vento está prestes a mudar de direção na Eslovénia com mais de um milhão e setecentos mil eleitores convidados a decidir o futuro do país nas urnas este domingo. As sondagens apontam para um regresso ao poder de Janez Janša. O líder dos democratas do SDS lidera destacado as sondagens e deverá suceder a Miro Cerar, que apesar do crescimento económico recorde, não parece reunir sequer 10% das intenções de voto.