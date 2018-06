Itália celebra "Festa della Repubblica"

Tudo está bem quando acaba bem. O impasse político em Itália tem dominado as atenções nos últimos meses mas chegou ao fim mesmo a tempo da festa nacional... as celebrações foram lideradas pelo Presidente da República, Sergio Mattarella, que acolheu sorridente o presidente do parlamento europeu, Antonio Tajani, menos de 24 horas depois de ter dado as chaves do poder a um governo eurocético e antissistema.