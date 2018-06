Itália e o novo governo

Um governo disposto a mudar as regras da União Europeia, no que diz respeito ao orçamento e à imigração.

Depois de vários meses de impasse político, os italianos querem saber como vai funcionar o debate político no país.

Para já existe uma certeza: a primeira tarefa do novo governo é definir os próximos passos no que diz respeito à dívida pública e às relações do país com a Europa e com as grandes potencias mundiais.

Neste clima de incerteza, o Partido Democrata organizou, em Roma, uma manifestação de apoio ao presidente Mattarella e às políticas que foram seguidas até aqui.