Protesto em Varsóvia contra a vacinação obrigatória

A manifestação foi organizada no âmbito do Dia Internacional Contra as Vacinações, numa altura em que o pais assiste ao crescimento do movimento anti-vacinas. A situação preocupa as autoridades de saúde polacas, que consideram que este tipo de campanhas tem um sério impacto negativo na saúde pública.

Preocupação também partilhada pela Organização Mundial de Saúde, que em abril deixou o alerta: os casos de sarampo na Europa quadruplicaram em 2017. Passaram de 5 mil para 20 mil casos.

Para a OMS, os movimento anti-vacina representam um risco para a imunização em todo o mundo.