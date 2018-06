Lothar Matthäus sabe bem o que é levantar o troféu de Campeão do Mundo. Fê-lo em Roma, em 1990, e repetiu agora a proeza em Moscovo. Se há 28 anos valeu o título de campeão do mundo para a Alemanha, agora serviu para assinalar a chegada do troféu à capital russa, depois de um périplo pelas várias cidades que irão acolher o torneio. Dia 15 de julho, alguém voltará a levantar a Taça mais cobiçada no mundo do futebol, até lá, todos podem sonhar.