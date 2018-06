Milhares protestam contra mudança de nome do país

Apoiantes do partido VMRO-DPMNE manifestaram-se, no sábado, em Skopje, capital da Antiga República Jugoslava da Macedónia contra a mudança do nome do país e pediram eleições antecipadas.

Depois de anos de impasse, as negociações entre a Grécia e a Antiga República Jugoslava da Macedónia têm feito progressos nos últimos meses e segundo os dois países, as negociações estão "na fase final".

Vários nomes têm sido apontados como alternativa ao atual. Gorna Makedonija (Alta Macedónia), Severna Makedonija (Macedónia do Norte), Macedónia-Ilinden ou Macedónia-Skopje são alguns dos exemplos.

De acordo com o primeiro-ministro macedónio, Zoran Zaev, qualquer solução será objeto de referendo e vai originar uma mudança na Constituição do país. Um eventual acordo com a Grécia quanto à mudança do nome do país terá de ser ratificado pelo Parlamento antes de um referendo.