"Gaivota": de iate de Tito a museu croata

O Gaivota já teve os seus momentos de glória. Foi um dos muitos símbolos do luxo e ostentação do general Tito e está agora no porto croata de Rijeka onde será transformado num museu flutuante.

Antes, vai passar por um processo de renovação, orçada em vários milhões de euros, na qual a União Europeia participa com seis milhões

"A nossa ideia é que o navio seja uma parte importante do programa que preparámos para a Capital Europeia da Cultura em 2020 ", refere o presidente da Câmara de Rijeka.

A curadora do museu da cidade, Kristina Pavec, explica que a intenção não é manter o navio como está. É renová-lo e torná-lo num navio museu para ser visitado. "Pela história de todas as fases por que passou - e foram muitas. E por toda a história do navio, que é muito interessante", refere.