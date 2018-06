A prioridade de Salvini é deportar migrantes

Houve manifestações de apoio a migrantes na Sicília por ocasião da visita do recém-empossado ministro do Interior italiano Matteo Salvini a um centro de detenção.

Salvini havia afirmado antes a apoiantes, na Catânia, que a ilha deve deixar de ser "o campo de refugiados da Europa" e que o aumento de deportações e proibição de novas entradas vai salvar vidas.

Anna Dessi, manifestante a favor de uma maior ação humanitária governamental face aos migrantes declarou:

"Os migrantes chegam aqui e têm condições desastrosas; não têm acesso a cuidados de saúde, há uma série de erros no tratamento dado aos migrantes."

A prioridade do líder do partido de extrema-direita Liga, em coligação com o Movimento 5 Estrelas, é deportar meio milhão de migrantes ilegais e negociar a questão da migração com a Uniãso Europeia:

"Enquanto ministro vou trabalhar com os parceiros europeus e países africanos para impedir que milhares de pessoas desesperadas tenham a ilusão de que em Itália há casas e trabalhos para todos. Tenho visto que em Itália o custo de cada pedido de asilo é o mais elevado da Europa, o tempo de processamento do pedido é o mais longo da Europa e é preciso agir."

O plano da coligação governamental do Liga com o Movimento 5 Estrelas pede também a redistribuição de pedintes de asilo dentro da União Europeia, uma proposta já rejeitada por outros Estados-membros.