Facebook nega partilha de dados dos utilizadores

A rede social responde assim à notícia do jornal New York Times e contesta a informação de que os fabricantes poderão ter tido acesso aos dados pessoais dos utilizadores sem seu consentimento, apenas através da instalação do dispositivo Facebook nos telemóveis.

A investigação do jornal americano revela que "alguns fabricantes de dispositivos podem recuperar informações pessoais até de amigos de utilizadores que acreditavam ter impedido qualquer partilha".

Em comunicado a rede de Mark Zuckerberg afirma que as informações dos amigos, como as fotos, só estão acessíveis nos dispositivos em que os utilizadores tomaram a decisão de partilhá-las com os amigos e não tem conhecimento de abusos por parte dos fabricantes de telemóveis".

Estas novas revelações levantam questões sobre as recentes declarações de Zuckerberg na Comissão Europeia e no congresso dos Estados Unidos e adensam as críticas à rede social mais utilizada em todo o mundo.