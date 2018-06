O regresso de Neymar com um golo e um 'rumor Real'

O avançado brasileiro foi decisivo na vitória, por 2-0, do Brasil no jogo particular com a Croácia, disputado em Anfield Road, em Liverpool, ao inaugurar o marcador com um excelente golo, vendo depois Roberto Firmino marcar o segundo já nos descontos.

O número 10 foi lançado ao intervalo pelo selecionador Tite e mostrou já um bom nível de forma, apesar de garantir que ainda está longe do seu melhor rendimento. "Não, ainda não estou a 100 por cento. Estou feliz pelo regresso, por partilhar o balneário e o relvado com os meus colegas. Mas ainda falta muita coisa", disse.

A atuação da estrela da seleção canarinha surpreendeu inclusivamente o próprio treinador, com Tite a assumir que Neymar superou as suas expectativas.

"Ele vai ter oscilações, teve nos treinos, vai ter até estar no padrão normal, isso no terceiro ou quarto jogo. Vai acontecer, não criem expectativa. A participação do Neymar é planeada, ele é diferente, mas não tem que haver a responsabilidade só dele em decidir, porque isso é desumano", afirmou o selecionador brasileiro.

O regresso de Neymar reacendeu também os rumores de uma transferência do PSG para o Real Madrid. Após o jogo, o brasileiro trocou de camisola com o croata Luka Modric, que lhe abriu as portas do clube madrileno.

A estreia do Brasil de Neymar no Campeonato do Mundo de futebol na Rússia está marcada para dia 17, em Rostov, frente à Suíça.