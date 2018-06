Primeiro-ministro da Jordânia demite-se

Face à crescente contestação popular, Hani Mulki apresentou a demissão esta segunda-feira e o rei Abdullah II designou o atual ministro da Educação e ex-economista do Banco Mundial Omar al-Razzaz para formar um novo executivo.

Em pleno mês do Ramadão, a Jordânia enfrentava o maior movimento de contestação desde 2011, depois da decisão do governo de alargar o imposto sobre os rendimentos aos salários mais modestos, com o objetivo de responder, nomeadamente, à pressão do Fundo Monetário Internacional para reduzir o défice do país.

Os protestos visavam também o aumento dos preços de bens de primeira necessidade, devido às subidas no IVA.