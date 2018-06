Rodrigo Duterte em "O beijo da polémica"

O presidente das Filipinas, Rodrigo Duterte, na sua deslocação à Coreia do Sul, protagonizou um momento no mínimo insólito. Pediu um beijo na boca a uma mulher, durante um encontro com cidadãos do seu país. Apercebendo-se que a sua conterrânea era casada, com um sul coreano, pediu-lhe para dizer marido que se tratou de uma brincadeira. Ainda assim, as críticas não se fizeram esperar: