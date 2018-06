Saber degustar um bom Khinkali

Na origem, o Khinkali era um prato confecionado pelos pastores da montanha. Hoje, pode ser degustado em restaurantes especializados, como o Tsiskvili, em Tbilissi, capital da Geórgia.

"O Khinkali é um prato georgiano que era produzido desde há muitos anos na montanha. Em pouco tempo, tornou-se no prato favorito, em todo o país. Hoje, pessoas de muitos países visitam a Geórgia para provar o verdadeiro Khinkali", contou Malkhaz Tsikolia, chefe do restaurante Tsiskvili.

Em termos simples, o Khinkali é um pastel recheado com carne. A preparação do prato passa por várias etapas. A forma particular de modelar a massa é uma das particularidades do khinkali. É preciso prática e alguma arte.

"Primeiro, fazemos a massa e depois juntamos a carne picada de porco e vaca e as especiarias. Depois de colocado o recheio, as pequenas formas de massa são colocadas na água a ferver durante sete minutos e ficam prontas", acrescentou Malkhaz Tsikolia.

Há várias variedades de khinkali com carne de porco, vaca ou borrego, queijo ou cogumelos para os vegetarianos.

A degustação tem as suas regras próprias. É preciso evitar perder o sumo da carne quando se come.

"Primeiro, dá uma dentada e bebe o sumo, é muito bom", explicou o chefe georgiano.