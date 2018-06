Sochi prepara-se para o Portugal-Espanha

Sochi ultima os preparativos para o confronto ibérico no arranque do Mundial 2018.

O primeiro jogo de Portugal é no dia 15 de junho, face à Espanha, no estádio da estância balnear russa, localizada junto ao Mar Negro.

Depois do empate a zero no amigável do passado sábado com a Bélgica, o selecionador português, Fernando Santos, admitiu que, apesar de ter a equipa que desejava, ainda há trabalho pela frente para os próximos dez dias:

"Obviamente, não estamos ainda totalmente preparados. Isso era impossível. É um segundo jogo, ainda faltam alguns dias, os jogadores ainda não estão na plenitude da forma física e, portanto, obviamente, ainda temos muito trabalho para fazer."

Após também um empate (1-1) face à Suíça no domingo, o treinador espanhol, Julen Lopetegui, garante que a sua equipa fará tudo para estar a postos para o jogo inicial contra os campeões europeus:

"Tivémos uma semana de treinos sem qualquer lesão e com bastantes resultados positivos. Vamos continuar a trabalhar para chegar ao arranque do Mundial no máximo da forma."

Para além do Portugal-Espanha, o estádio Fisht de Sochi - utilizado pela primeira vez para os Jogos Olímpicos de Inverno em 2014 - receberá três outros jogos do Mundial 2018.