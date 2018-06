Itália: Governo de Giuseppe Conte apresentado no senado

O novo governo italiano passa esta terça-feira pela aprovação do senado Gisueppe Conte abriu assim o discurso de apresentação: "Venho perante vós, para pedir a vossa confiança não só na equipa do governo, mas também num projeto de mudança para Itália".

Depois, prosseguiu com as principais linhas da orientação política do executivo de coligação em matéria de finanças públicas, relações com a União Europeia, política externa e, claro, imigração: "Procuraremos com determinação superar o Regulamento de Dublin, a fim de obter o respeito efetivo do princípio da distribuição equitativa da responsabilidade de estabelecer um sistema automático de redistribuição obrigatória dos requerentes de asilo", disse, acrescentando que pretende "acabar com o negócio da imigração que cresce sob a capa de falsa solidariedade".

Quanto à política externa e segurança, afirmou: "Primeiro que tudo, pretendemos reafirmar a nossa convicta adesão à NATO. Apoiaremos a abertura à Rússia. Vamos pressionar por uma revisão do sistema de sanções, começando com aquelas que se arriscam a humilhar a sociedade civil russa."